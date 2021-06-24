В Коми рыбакам разрешили поймать 150 кг семги

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В Коми определили объемы и сроки добычи семги в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Для промышленного рыболовства в реке Печора разрешили выловить 3,55 тонны семги. Еще 150 килограмм в министерстве разрешили поймать рыбакам-любителям. Вылов семги можно начать уже с 15 июля. При этом в Коми запретили рыбачить по понедельникам. Кроме того, на всех рыболовных (рыбопромысловых) участках, находящихся в пользовании региональных рыбопромышленных организаций, на которых будут ловить семгу, будет проводиться государственный мониторинг подходов анадромных видов рыб.

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