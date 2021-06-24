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В Коми ввели День ветеранов боевых действий, который будет отмечаться 1 июля. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба.

Этот праздник посвящен жителям Коми, участвовавшим в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года. Согласно документу, День ветерана боевых действий будет отмечаться 1 июля. Нерабочим днем этот праздник не будет. Уйба поручил Министерству культуры Коми организовать и провести мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. В пояснении отмечается, что принятие указа не потребует увеличения расходов средств республиканского бюджета.

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