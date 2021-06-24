В Сыктывкаре завершено расследование убийства мужчины, найденного в канализации

В Сыктывкаре завершено расследование убийства мужчины, тело которого было обнаружено в канализационном коллекторе Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре завершено расследование громкого убийства, произошедшего минувшей зимой. В столице Коми в канализации был найден труп мужчины с рубленной раной шеи. В пресс-службе Следкома республики сообщили подробности дела.

Следователям удалось установить, что погибшим является 39-летний мужчина. Он погиб от рук своих знакомых, которых очень быстро вычислили по «горячим следам».

Оказалось, что в начале декабря потерпевший и его двое знакомых выпивали вместе в квартире дома на улице Димитрова. Между уже пьяными мужчинами завязалась ссора, в ходе которой 30-летний собутыльник нанес погибшему около восьми ударов в шею ножом, а затем добил мужчину топором.

Далее молодые люди стали думать, как избавиться от тела. Они решили, что скинут труп с балкона, а затем спрячут его в колодце. Так мужчины и сделали, выкинув туда же и орудия убийства.

Теперь 30-летнего жителя Ижемского района и его 29-летнего соучастника ждет суд, который определит их дальнейшую судьбу.

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