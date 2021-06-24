В Коми приняли новые правила комендантского часа для детей

Фото: Госсовет Коми

В Коми утвердили порядок действий с подростками, нарушающими комендантский час. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета.

Вопрос о подростках до 18 лет подняли из-за протеста прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало четко определить в законе об административной ответственности в Коми алгоритм действий при обнаружении юношей и девушек в позднее время в общественных местах.

Депутаты закрепили новые обязанности за юридическими лицами и предпринимателями. Так, к примеру, владельцы питейных заведений должны будут размещать при входе информацию о недопущении нахождения детей. Если там будет обнаружен ребенок, сотрудники заведения должны будут сообщить об этом в полицию. Если родителей нет, то необходимо поставить в известность полицию. Эти правила касаются различных заведений, организаций и любых общественных пространств.

Кроме того, из закона об административной ответственности исключили положения, противоречащие федеральному законодательству. Они касаются привлечения к ответственности родителей за то, что их дети находились в ночное время в общественном месте. Кроме того, некоторые положения касаются уточнения составов правонарушений в отношении юрлиц и предпринимателей. При этом размер штрафов не изменяется.

Парламентарии считают, что такой подход необходим в целях защиты здоровья детей, их физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития. За поправки проголосовали 24 депутата.

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