В Коми прокуратура заставила огородить стройплощадку

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усть-Вымском районе прокуратура обязала застройщика огородить строительную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Айкино в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» строят многоэтажный дом, в который планируют переселять людей из авариного жилья. При этом астройщик полностью не огородил строительную площадку. Таким образом он нарушил градостроительное законодательство. Кроме того, такая ситуация создает предпосылки для травматизма и причинения вреда жизни и здоровью людей, хищению имущества.

Прокуратура Усть-Вымского района внесла руководителю строительной фирмы представление. Фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры, говорится в сообщении.

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