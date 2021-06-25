В Коми ввели штрафы за выпас домашнего скота на общественных территориях

Фото: архив КП

В Коми 24 июня 2021 года ввели штрафы за выпас домашнего скота на общественных территориях.

Ранее депутаты Госсовет РК объясняли, что такие поправки в республиканский закон об административной ответственности они готовят по многочисленным просьбам жителей сельских районов. Потому что пасущийся в парках и на улицах домашний скот не просто раздражает, а наносит материальный ущерб и даже может создать угрозу.

Еще 7 июня парламентарии обсуждали на заседании рабочей группы, как бороться с этой напастью. А 24 июня закон уже был принят.

Отныне за нахождение домашнего скота и птицы на запрещенных для выпаса территориях предусмотрен штраф от 1 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается: от 3 до 100 тысяч рублей.

Определять запрещенные для выпаса территории будут определять органы местного самоуправления в каждом населенном пункте, уточняет БНК Коми.

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