Предпринимателя из Коми наказали за танцы в кафе во время пандемии

Фото: архив КП

Индивидуального предпринимателя из Сыктывкара повторно поймали за нарушением правил профилактики ковида.

26 марта 2021 года в 22:20 в кафе «У Вокзала» посетители устроили танцы вопреки указу главы Коми. Составили протокол, отправили дело в суд.

Как выяснилось, 2 июня 2020 года этот индивидуальный предприниматель уже был признан виновным в совершении аналогичного правонарушения. На этот раз Сыктывкарский городской суд назначил наказания в виде административного штрафа 30 тысяч рублей.

Штраф за повторное нарушение по данной статье составляет до одного миллиона, отмечает объединенная пресс-служба судов Коми.

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