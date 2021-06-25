Фермер из Арктической зоне Коми получила миллионы на развитие хозяйства

Фото: архив КП

Фермер из Арктической зоны Коми получит от регионального Минсельхоза 3,6 миллиона рублей на развитие хозяйства, сообщает ведомство.

Татьяна Хозяинова живет в селе Окунев Нос Усть-Цилемского района. Её ферма уже кормит все село молоком и мясом, потому что других желающих разводить домашнюю скотину в условиях Заполярья в округе нет.

И вот она выиграла грант «Агростартап» на разведение крупного рогатого скота мясной породы и приобретение сельскохозяйственной техники. Теперь она сможет расширить свое хозяйство. Фермер рассказала, что собирается закупить еще животных и выращивать их по специальной технологии на открытом воздухе.

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