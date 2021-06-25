В 11 районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

Фото: pexels.com

В Коми 25 июня продолжит бушевать непогода. Сразу на 11 районов республики, по прогнозам региональных синоптиков, обрушится шквалистый ветер.

В опасной ситуации будут находиться жители Удорского, Княжпогостского, Усть-Вымского, Корткеросского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского, Ижемского, Вуктыльского, Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского районов. Порывы ветра в этих регионах будут достигать 15-20 м/с. По словам синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать до девяти вечера сегодняшнего дня.

Также в республике сохранится аномальная жаркая погода. Столбик термометра поднимется на юге республики до +32 градусов.

МЧС республики просит жителей Коми быть внимательными, не подвергать свою жизнь опасности и соблюдать технику безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В лесах Коми ввели особый противопожарный режим (подробности)