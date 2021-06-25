Жителя Коми задержали за организацию наркопритона

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усинске 38-летнего местного жителя подозревают в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

С марта по конец мая мужчина систематически предоставлял свою квартиру знакомым. Они занимались там изготовлением и употреблением дезоморфин. Роль нарколаборатории выполняла кухня. Полицейские нашли в квартире шприцы и другие предметы, свидетельствующие об изготовлении и употреблении наркотиков.

Житель Усинска дал признательные показания. Ранее его не раз привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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