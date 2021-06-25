Трое сыктывкарцев ограбили мужчину, выдав себя за борцов с наркотиками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре троих местных жителей подозревают в том, что они ограбили мужчину 1991 года рождения, забрав у него 54 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек получил субсидию на развитие бизнеса и рассказал об этом знакомым. Один из приятелей, зная, что у сыктывкарца остались деньги, попросил в долг 5 тысяч рублей. Позднее горожанин потребовал вернуть деньги. Знакомый заверил, что отдаст 5 тысяч, но уточнил, что за деньгами нужно съездить к его друзьям в пригород Сыктывкара.

Мужчины отправились туда и остановились возле леса. Внезапно оттуда выбежали двое мужчин в темной одежде и балаклавах на голове, на руках у них были перчатки. Молодые люди представились сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Они попросили приятелей лечь на землю, после чего начали их обыскивать.

Потерпевший был напуган и заметил, что его друга бьют. Через несколько минут незнакомцы ушли, так как не нашли никаких наркотиков. Друг сыктывкарца пропал вместе с ними. Тем временем горожанин заметил, что из его кармана исчезли деньги. Молодой человек обратился в полицию.

Выяснилось, что преступление организовал друг сыктывкарца, который должен был ему пять тысяч. Он обратился за помощью к двум своим знакомым. Через два дня всех троих задержали. У злоумышленников нашли одежду, в которой они были в день преступления. Мужчины не раз были судимы. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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