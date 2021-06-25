В Сыктывкаре Ford сбил 11-летнюю девочку

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В четверг, 24 июня, в Сыктывкаре Ford Escort сбил девочку 2010 года рождения. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.30. Мужчина 1980 года рождения ехал за рулем Ford Escort по двору дома №19 по улице Слободской. Иномарка сбила девочку, которая перебегала дорогу.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом и ушибленные раны. Девочку увезли в больницу. Водителя к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в течение года привлекался восемь раз. За рулем мужчина с 2013 года.

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