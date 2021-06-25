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Происшествия25 июня 2021 10:50

На границе Коми и Архангельской области загорелся самолет: есть пострадавшие

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Накануне на границе Коми и Архангельской области потерпел крушение самолет Piper PA-28 Cherokee. Сообщение об аварии появилось на форуме «Гринпис».

Известно, что самолет следовал по маршруту Верхняя Тойма – Сыктывкар, но у границы Коми у судна отказал двигатель и экипаж принял решение экстренно совершить посадку. При совершении маневра самолет загорелся.

Сейчас известно, что в крушении пострадали пилот и летчик-наблюдатель. Мужчины были доставлены в ближайшую больницу в Котлас: потерпевших перевозили спецбортом.

Уточняется, что самолет уничтожен и огнем и восстановлению не подлежит. По данному факту начата проверка.

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