Появились подробности возгорания самолета на границе Коми и Архангельской области

Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области

Стали известны подробности возгорания самолета, которое произошло на границе Коми и Архангельской области в четверг, 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Как сообщалось ранее, самолет Piper PA-28 Cherokee следовал по маршруту Верхняя Тойма – Сыктывкар. У границы Коми у судна отказал двигатель, и экипаж принял решение экстренно совершить посадку. При совершении маневра самолет загорелся. В результате пострадали пилот и летчик-наблюдатель. Мужчины были доставлены в ближайшую больницу в Котлас.

По данным СК, днем в четверг самолет лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Самолет Piper, принадлежащий ФБУ «Авиалесоохрана», проводил плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги пожаров.

Вечером с воздушным судном пропала связь. Самолет нашли в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, а пилот и наблюдатель находились на безопасном расстоянии. Пострадавшие попали Котласскую городскую больницу.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. Самолет практически уничтожен огнем. Сейчас решается вопрос о том, чтобы осмотреть место происшествия. В СК пояснили, что дорог, ведущих туда, нет. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.

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