Сыктывкарца будут судить за то, что он незаконно ворвался домой к девушке

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В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя обвиняют в покушении на грабеж, незаконное проникновении в жилище и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, 30 апреля пьяный мужчина увидел идущую по улице 23-летнюю девушку и начал ее преследовать. Он дошел до двери в квартиру горожанки. Та зашла в квартиру и попыталась закрыть входную дверь на замок. Однако злоумышленник против ее воли и перешагнул порог. Удерживая дверь, сыктывкарец попытался полностью зайти в квартиру. К счастью, дома у девушки были родственники. Они помогли вытолкнуть мужчину за дверь.

В СК добавили, что житель столицы Коми дважды пытался украсть из магазинов алкоголь. Однако каждый раз это замечали сотрудники. В третий раз мужчине все-таки удалось похитить бутылку водки, и тот благополучно покинул магазин со своей добычей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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