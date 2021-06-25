В Коми суд отправил экс-прокурора, сбившего 17-летнего подростка, в тюрьму

Фото: социальные сети Фото: Архив "КП"

В Коми подошло к концу громкое дело, главным фигурантом которого стал бывший транспортный прокурор Алексей Абрамов. Мужчина сбил 17-летнего студента Степана на своей машине, когда подросток переходил улицу по пешеходному переходе. В момент ДТП экс-прокурор был пьян.

Суд назначил Абрамову 4 года и 6 месяцев тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Именно такое наказание и просила сторона обвинения. Также Абрамов лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей.

Сейчас Степан находится в городской больницы Воркуты. Он проходит реабилитацию после тяжелой операции на голову. В день аварии студент колледжа получил серьезную травму головы. Состояние юноши врачи оценивают как тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбивший подростка пьяный прокурор из Коми выступил с последним словом

Вину мужчина в совершенном ДТП не признал (подробности)