В Сыктывкаре растет число зараженных коронавирусом воспитателей детсадов

За последние 24 часа число зараженных воспитателей выросло с 21 до 25 Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 47 человек за минувшие сутки заболели коронавирусом. Такие данные озвучил Роспотребнадзор. Всего же в Коми диагноз COVID-19 был поставлен еще 155 жителям республики только за минувшие сутки.

Отмечается, что за последнее время в Сыктывкаре коронавирусом заболели 25 работников детских садов, что в процентном соотношении равно 0,55%. Коронавирус у детей был найден в 17 случаях (0,09%).

Добавим, что только за последние 24 часа число зараженных воспитателей выросло с 21 до 25.

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