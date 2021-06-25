Двое жители Коми сели за убийства родственников

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ижемском районе двоих местных жителей признали виновными в убийствах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, первая трагедия произошла 30 января. Жителю деревни Большое Галово не понравилось поведение племянника. Он схватил нож и ударил родственника в живот. В результате пострадавший скончался.

Второе преступление произошло 4 февраля. Житель села Няшабож выпивал со своим сводным братом, и в какой-то момент они поссорились. Злоумышленник из-за внезапно возникшего чувства неприязни схватил нож и также ударил родственника в живот. Как и первый потерпевший, пострадавший скончался от массивной кровопотери.

Жителя деревни Большое Галово посадили на восемь лет, а жителя Няшабожа – девять. Отбывать наказание преступники будут в исправительных колониях строгого режима. Приговоры не вступили в законную силу.

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