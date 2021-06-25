Уральца судили за то, что он обманул сыктывкарца на 10 тысяч

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Сыктывкарский городской суд признал 30-летнего жителя Екатеринбурга виновным в мошенничестве на 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
В апреле прошлого года житель Екатеринбурга нашел в сети объявление сыктывкарца, который хотел купить запчасти для автомобиля. Уралец решил на этом заработать. Мужчина сообщил сыктывкарцу, что у него есть необходимый товар по низкой цене. Злоумышленник пообещал отправить детали сразу после получения предоплаты в размере 10 тысяч рублей. Получив деньги, он не стал ничего отправлять.
Житель Екатеринбурга признал свою вину и возместил сыктывкарцу ущерб. Суд приговорил уральца к году лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
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