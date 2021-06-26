Двадцать лет тюрьмы на двоих получили наркоторговцы в Коми

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В колонию строгого режима отправились два сыктывкарца, торговавшие через интернет наркотиками и психотропными веществами, сообщает прокуратура Коми.

В январе 2020 года один из них сколотил преступную группу, создал незаконный интернет-магазин, через который торговал запрещенными веществами. Второй "работал" курьером и складом. Закладчиков нанимали.

Но бизнес продолжался недолго. В конце марта 2020 года оперативники регионального УФСБ в районе поста ДПС в Сыктывдинском районе курьера задержали, когда он ехал с грузом на попутках в Сыктывкар из Йошкар-Олы.

У него изъяли около 0,5 кг амфетамина, 20 г гашиша и более 100 г наркотика МДМА. Остальное нашли в ходе обысков в гараже и арендованной квартире.

Наркокурьер полностью признал вину и дал подробные показания. Ему суд назначил 8 лет 6 месяцев плюс штраф 100 тысяч. Организатор, который отпирался до последнего, получил 12 лет плюс штраф 200 тысяч.

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