В пятницу в Коми горели дом и гараж

Фото: архив КП

Довольно спокойная пятница выдалась 25 июня для пожарных Коми. За стуки произошло всего два пожара.

Первый произошел около 6 часов утра в поселке Путеец Печорского района. Там горел гараж, но ликвидировать его удалось буквально за полчаса. Строение пострадало из-за неисправности электрооборудования, по предварительной оценке.

Днем загорелся частный дом в деревне Захарово Сыктывдинского района. На тушение деревянной постройки площадью 60 квадратов ушло чуть более часа. Дом пострадал от огня существенно. Причина, почему вдруг он полыхнул, устанавливается, сообщает МЧС по Коми.

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