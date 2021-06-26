На дороге в Сыктывкаре автобус сбил велосипедиста

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Авария произошла на Сысольском шоссе в Сыктывкаре вечером 25 июня.

В 18:10 56-летний водитель автобуса ПАЗ двигался со стороны улицы Пермской в направлении улицы Морозова. На одном из отрезков Сысольского шоссе, том, что в районе заправки на въезде в город, параллельным курсом двигался 44-летний велосипедист.

Здесь и произошло их столкновение. Хотя, казалось бы, параллельные не должны пересекаться: велосипедист ехал по обочине, автобус двигался по проезжей части.

У мужчина за рулем велосипеда ушибы и ссадины плеча, грудной клетки и локтя. В больницу класть не пришлось, сообщает "Комиинформ" со сслылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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