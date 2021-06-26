В Воркуте скончался последний участник Великой Отечественной

Фото: воркута.рф

23 июня на 90-м году жизни скончался Полиевкт Александрович Быстров – последний житель Воркуты, имеющий статус участника Великой Отечественной войны (участник боевых действий).

Соболезнования в связи с кончиной героя выразили все ветви местной власти на сайте воркута.рф.

Полиевкт Быстров более 50 лет трудился на воркутинской ТЭЦ-1. Он родился 1 октября 1931 года и совсем немного не дожил до своего 90-летия. К началу Великой Отечественной ему было всего 10 лет. Но, как это случилось с миллионами мальчиков и девочек в те страшные годы, ему пришлось трудиться наравне со взрослыми, а позже и воевать. Он был награжден благодарственным письмом Сталина – а в те годы это многое значило. Ему вручали медали за труд и подвиг.

Это большая потеря, когда уходит Последний.

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