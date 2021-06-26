В Коми пропал мужчина с удочкой и телефоном

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми просит помощи в поиске человека.

Житель поселка Кажим Койгородского района Коми пропал 17 июня. Он ушел из дома с удочкой и телефоном. Был одет в камуфляжные куртку и штаны, резиновые сапоги. Как сообщают поисковики, его рост 175 сантиметров, худощавый, зеленые глаза, русые волосы.

Всех, кто его видел, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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