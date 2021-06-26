Двух туристов из Татарстана наказали за незаконное рыболовство в Коми

Фото: архив КП

В сентябре 2020 года жители Республики Татарстан приехали в национальный парк Коми «Югыд ва». Они прекрасно осознавали, что это особая территория, охраняемая законом от налетчиков на природу.

Однако группа приехала с запрещенными в этом месте рыболовными снастями (спиннинги с инерционными катушками с леской и блеснами). Они выловили из реки Подчерье 13 хариусов. И хотели было их, впрочем, кто знает, как именно бы приготовили рыбу. Но тут нагрянул патруль ОМВД России по Вуктылу.

Туристам назначены судебные штрафы в размере 20 000 рублей каждому. Спиннинги с инерционными катушками и прочие изъятые снасти подлежат уничтожению, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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