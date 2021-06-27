В дачном товариществе Усинска сгорел дом

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13 огнеборцев и 4 единицы техники едва справились с сильным пожаром в усинском СОТ «Дачный». Пожарные не позволили распространиться огню, но дачный дом площадь 36 квадратов был полностью уничтожен огнем.

Скорее всего, местные жители поздно обнаружили возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 12:40, а когда пожарные прибыли на место происшествия, дом полыхал от крыльца до крыши. На тушение ушло несколько часов.

Только в 16:54 объявили ликвидацию пожара. Предварительная причина – неисправность электрооборудования, сообщает МЧС по Коми.

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