Три человека пострадали в ДТП в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Коми.

Бытовая дорожная ситуация обернулась бедой: в Сыктывкаре ДТП пострадали три человека, в том числе два подростка. Авария произошла 26 мая в 18:40.

Водитель Mitsubishi ASX 1952 года рождения двигался в поселке Краснозатонский по Паромному проезду со стороны улицы Трактово. Когда ему понадобилось повернуть налево, он не уступил дорогу мопеду Alpha. На мопеде, который ехал по встречной полосе по отношению к автомобилю, ехали два подростка.

После столкновения пострадали все. У водителя Mitsubishi ASX случился гипертонический криз прямо на месте происшествия. Стаж вождения водителя автомобиляболее 30 лет – с 1989 года.

16-летний водитель мопеда получил сотрясение головного мозга, не считая ссадин. 15-летний пассажир двухколесного транспорта отделался ушибами локтя и носа. При этом юноша за рулем мопеда был в шлеме, но без прав, а его пассажир не стал обременять себя техникой безопасности.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД по Коми.

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