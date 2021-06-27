Жителей Коми предупреждают: меняются правила зачисления соцвыплат и пенсий

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В России меняются правила зачисления соцвыплат и пенсий. С 1 июля банки будут перечислять их только на карты «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Получить пенсию на карты Visa и MasterCard (Maestro) будет уже нельзя, уточняет «Российская газета».

Если пенсионер не успеет оформить карту до 1 июля, то банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получателя уведомят о необходимости явиться за выплатой в течение 10 рабочих дней. Если пенсионер в этот срок не выйдет на связь, на 11-й рабочий день банк вернет выплату в ПФР и уведомит клиента об этом.

Требование о переводе пенсий в национальную платежную систему предусмотрено Федеральным законом "О национальной платежной системе". Изначально планировалось завершить этот процесс еще к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии срок переносили три раза.

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