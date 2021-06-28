Росграврдия изъяла у жителей Коми 13 охотничьих ружей

Фото: архив КП

За неделю сотрудники Управления Росгвардии по Коми изъяли 13 единиц охотничьего оружия.

В каждом из тринадцати случаев хозяева огнестрельных вещей просто проявили халатность и не продлили вовремя документы, которые разрешают владеть и пользоваться оружием. Кстати, за ту же неделю в управление обратилось 310 человек по вопросам оформления документов.

За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия наступает административная ответственность, напоминает силовое ведомство.

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