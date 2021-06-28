Житель Коми проиграл на виртуальной бирже почти 4,5 миллиона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усинске местный житель 1975 года рождения проиграл на виртуальной бирже почти 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать путем игры на биржевой платформе. Житель Усинска создал на сайте учетную запись и стал вкладывать деньги. Он играл на курсах нефти и драгоценных металлов. Всего северянин вложил в биржу около 4,5 миллионов рублей. Для этого мужчина брал кредиты и занимал у близких.

За два месяца мужчине удалось вывести чуть более 200 тысяч рублей. Однако позднее заявитель столкнулся с проблемой. Чтобы вывести еще часть денег, «консультант» заявил, что нужно заплатить 5 тысяч долларов. Он рассказал, что якобы деньги находятся в европейском банке, и их надо перевести на российский счет. После этого житель Усинска обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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