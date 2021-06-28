В Сыктывкаре из-за ремонтных работ перекроют движение по Сысольскому шоссе

Фото из архива КП.

В столице Коми на месяц ограничат движение транспорта на участке дороги по Сысольскому шоссе. Это связано с производством ремонтных работ ООО «ДорИнвест», сообщает пресс-служба сыктывкарской мэрии.

Движение транспорта будет ограничено на 1/2 проезжей части по Сысольскому шоссе от пересечения с улицей Южной до пересечения с улицей Маркова до 30 июля 2021 года, уточняет администрация Сыктывкара. Уважаемые водители, будьте внимательны при выборе маршрута в городе.

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