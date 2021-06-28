В Коми 20 человек тушили заброшенное здание

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 27 июня, в Печоре горело заброшенное здание, пожар тушили 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:54. На улице Островского загорелось неэксплуатируемое здание. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 1.15. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадали. На месте происшествия работали 20 человек и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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