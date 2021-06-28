В Ухте Daewoo сбила велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Ухты

В воскресенье, 27 июня, в Ухте Daewoo Nexia сбила велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 15.26. Водитель 1982 года рождения управлял Daewoo. Он выезжал с прилегающей территории на улице Сенюкова, 6 на главную дорогу, поворачивая в сторону Космонавтов и сбил велосипедиста 1998 года рождения. двигавшегося по главной дороге.

В результате ДТП пострадавший получил травмы различной степени тяжести. К счастью, госпитализация ему не понадобилась.

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