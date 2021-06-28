Женщину будут судить за мошенничество с арендой жилья в Коми

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Жительницу Свердловской области будут судить за мошенничество с арендой жилья в отношении двух человек из Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С декабря 2019 по апрель 2020 года жительница Ревды, сотрудник ООО «Центр Отраслевых Исследований и Консалтинга» (ООО «ЦОИК»), размещала в сети ложную информацию о сдаче в аренду сыктывкарской недвижимости.

После заочных консультаций клиентам приходило сообщение с указанием номера банковского счета, на который нужно было перевести деньги за организацию найма жилья. После этого они получали сообщение о времени и месте встречи с собственником квартиры для передачи ключей. Однако по факту самой встречи не происходило. В ответ на претензии жительница Урала извинялась, давала другие адреса и прекращала общение с клиентом.

От действий злоумышленницы пострадали двое жителей Коми. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Женщина признала свою вину и возместила потерпевшим ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ревдинский городской суд.

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