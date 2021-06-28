В Коми две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте еще две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Высший бал на экзамене по истории получили две выпускницы 11 класса школы № 40 Яна Демедюк и Татьяна Гусарова. В администрации отметили, что для Яны Демедюк это уже второй отличный результат на ЕГЭ. Ранее воркутинка получила 100 баллов на экзамене по русскому языку. В Воркуте это первый в истории ЕГЭ случай, когда выпускник стал «стобалльником» дважды.

Демедюк планирует связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией. Гусарова увлекалась историей с седьмого класса, но не планировала связать с этой наукой свою жизнь. Сдавать ЕГЭ по этому предмету школьница решила в начале 11 класса.

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