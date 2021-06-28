Сыктывкарец присвоил свыше 700 тысяч рублей при выполнении контракта по ремонту кровли школы

Фото: архив КП.

55-летний сыктывкарец признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщает прокуратура Коми.

Будучи гендиректором ООО «КомиТехМонтаж», мужчина в 2016-2017 годах похитил 722 тысячи рублей, когда выполнял свою работу по выполнению муниципального контракта - ремонтировал кровлю средней образовательной школы № 31 по ул. Космонавтов, 14. Подрядчик представил на эту сумму ложные сведения о якобы выполненной работе.

Позже та самая кровля дала течь, в результате которой в школе пострадало имущество на сумму порядка 1 млн рублей.

Гендиректора суд признал виновным и дал наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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