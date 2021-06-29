Следком озвучил подробности загадочной смерти в центре Сыктывкара

Фото: архив КП

В воскресенье, 27 июня, загадочная смерть произошла на одной из центральных улиц Сыктывкара.

Была глубокая ночь, когда посетители кафе увидели у входа бездыханное тело. Они вызвали скорую, медики подтвердили – мужчина мертв. По факту смертельного случая проводится проверка, сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на сыктывкарский отдел СУ СК по Коми.

Предварительная картина случившегося такова. 41-летний сыктывкарец проходил мимо заведение общепита, которое находится на цокольном этаже дома №177 по улице Карла Маркса. Присел на парапет. И свалился с него с трехметровой высоты на бетонное покрытие в проход, ведущий к кафе.

По предварительным данным, именно так он и получил смертельную черепно-мозговую травму.

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