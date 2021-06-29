Жительница Коми отсудила более миллиона за лопнувший полотенцесушитель

Фото: архив КП

Жительница Ухты отсудила у компании более миллиона за квартиру, пострадавшую из-за коммунальной аварии.

Как позже выяснилось, в домовом котловом пункте отсутствовал аварийный клапан. Не было и персонала, который бы контролировал давление. Поэтому оно длительное длительное время было превышено.

В результате гидравлического удара в системе в квартире у ухтинке прорвало полотенцесушитель. Кипяток хлынул повсюду. Ожоги получил сын. Пол пришлось потом менять по всей квартире. Семье в это время пришлось ютиться в съемном жилье.

Ухтинский городской суд поддержал требования ухтинки. С «Блеск-Сервиса», который обслуживает тепловой пункт, взыщут 800 тыс. рублей за убытки, компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей и штраф 410 тыс. рублей за то, что не отреагировали на требования потребителя добровольно. Всего компания выплатит пострадавшей от залива квартиры ухтинке 1,2 млн рублей, сообщает БНК Коми.

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