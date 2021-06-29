У компании из Коми арестовали имущество на 25 миллионов

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Генеральный директор транспортной компании из Ухты обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере. Он «припрятал» более девяти миллионов с января по май 2020 года. При этом его компания должна была государству более 30 миллионов рублей по налогам и другим платежам.

Управленец вину не признал. Чтобы обвиняемый не успел спрятать и имущество организации (оценивается в 25 с лишним миллионов рублей), на него наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Коми.

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