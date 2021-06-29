Пенсионерка за рулем иномарки врезалась в Mercedes-Benz на трассе в Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

На трассе под Сыктывкаром 28 июня столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень.

60-летняя женщина за рулем Renault Sandero двигалась со стороны эжвинских дач в направлении улицы Новоселов. Напротив дома номер 36 по улице Лесной она догнала Mercedes-Benz и врезалась в него. Традиционная ошибка — дама не соблюдала безопасную дистанцию.

В результате столкновения двух транспортных средств пенсионерка за рулем иномарки отправлена в больницу с ушибом грудной клетки. Она была пристегнута, иначе травмы могли быть гораздо более существенными, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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