В столице Коми вынесен приговор 70-летнему коррупционеру

Фото: архив КП

28 июня вынесен приговор 70-летнему директору МУП «Управление капитального ремонта» Сыктывкара Литвину, обвиняемому в коррупции. В 2012 - 2014 годах Литвин получил от руководителей управляющих организаций сыктывкарских поселков Нижний Чов и Верхний Чов 1 655 970 рублей за общее покровительство.

Еще год, с 2015-го по 2016-й Литвин передавал в аренду коммерсантам нежилые помещения в этих же поселках. При этом за коммунальные услуги платило МУП. Материальный ущерб оценивается в 72 821 рубль 96 копеек.

Были у директора муниципального предприятия и другие грехи.

Суд учел, что у подсудимого ряд тяжелых хронических заболеваний и возраст 70 лет.

Литвин А.И. получил 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. А также штраф 4 967 910 рублей. Также у Литвина конфискованы 1 655 970 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, уточняет объединенная пресс-служба судов Коми.

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