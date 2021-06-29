Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе-мае 2021 года индекс промышленного производства в Коми составил 92,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Комистат.

Спад связан со снижением объемов добычи полезных ископаемых на 12,0%. Речь идет о нефти, природном и попутного газе, а также о каменном угле. Индекст в секторе обработки вырос и составил 104,3%. На изменение показателей повлиял рост производства бумажной продукции, продукции деревообработки, нефтепереработки, а также объема услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования. В Коми увеличилось количество изготовленной бумаги, картона, фанеры, ДВП, ДСП, бензина, дизтоплива, мазута, нетканых материалов и линолеума.

Выпуск пищевых продуктов сократился. В регионе зафиксировали спад производства хлебобулочных и колбасных изделий, а также рыбопродуктов. Кроме того, меньше произведено мяса птицы, молока и кондитерских изделий. Одновременно возрос выпуск мяса, сливочного масла, сыра и творога.

Объем производства в энергетике вырос на 4,5%. В Коми было больше выработано электроэнергии, пара и горячей воды. На 4,4% выросли объемы производства в отрасли, обеспечивавшей водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркута и Инта «пролетели» мимо федерального плана развития угольной промышленности (подробнее)