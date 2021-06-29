Роспотребнадзор Коми нашел 70 пар немаркированной обуви в магазине Сыктывкара

Немаркированная обувь пошла под арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Коми нашёл в сыктывкарском магазине «Московская ярмарка», расположенном по адресу ул. Коммунистическая, д. 46, 70 пар немаркированной обуви. И наложил на тапочки арест. А также за нарушение составил протокол, который отправился на рассмотрение в суд.

- В продаже находилась обувь без маркировки, в отсутствии обязательной информации на русском языке, наносимой на этикетки, прикрепляемые к изделию, товарный ярлык, упаковку изделий, упаковку группы изделий, листок-вкладыш, - говорится в сообщении Управления.

Сыктывкарский городской суд назначил предпринимателю административное наказание - штраф 5000 рублей с конфискацией той самой немаркированной обуви. Постановление вступило в законную силу.

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