Детсад в Сыктывкаре заставили поставить резервуары для пожаротушения

Фото: pexels.com

Детский сад в Верхней Максаковке заставили оборудовать территорию резервуарами для пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в детском саду №120 не было резервуаров для пожаротушения. С 2016 года администрация Сыктывкара, являющаяся учредителем детсада, а также собственником земли, никак не исправляла ситуацию.

Прокуратура направила в суд иск с требованием заставить власти столицы Коми установить пожарные емкости в дошкольном учреждении. Эта работа должна выполнена до 31 августа. Суд встал на сторону прокуратуры. Надзорное ведомство проконтролирует это решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми прокуратура заставила огородить стройплощадку (подробнее)