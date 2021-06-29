В Сыктывкаре за сутки коронавирусом заразились 63 человека

В Коми против COVID-19 привито 130 666 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Коми представляет подробную информацию по заболеваемости коронавирусом в крупных городах Республики Коми.

Сегодня, 29 июня, зафиксировано 205 случаев заболевания COVID-19 (46438 с начала пандемии). Традиционно наибольший прирост за сутки выявлен в Сыктывкаре – 63 случая, Ухте – 51, Корткеросском районе – 16, Усть-Куломском – 11, Усть-Вымском и Сыктывдинском районе – по 10. Всех заболевших наблюдают медики, им оказывается помощь.

Выздоровели от заразы 44253 (+73) человека.

КСТАТИ

По состоянию на 29 июня в Коми против COVID-19 привито 130 666 человек, сообщает минздрав Коми.

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