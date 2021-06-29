В Коми синоптики прогнозируют грозы, ливни и град

Не забудьте зонтики. Фото: Екатерина САВЕНКО

Жителям Коми стоит быть аккуратнее и внимательнее с планами на ближайшие прогулки. Республиканский ЦГСМ объявил штормовое предупреждение.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми распространил сообщение-предупреждение жителям республики. Сегодня, 29 июня, в ближайшие время с сохранением в течение дня и 30 июня, местами по республике ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

- Сочетание этих явлений образуют грозы, ливни и град (любого диаметра), шквалистый ветер порывами 19-24 м/с, - подчеркнули в ЦГСМ.

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