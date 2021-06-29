Глава ЖКХ Усинска Евгени Бейков покинул свой пост

Фото: "ВКонтакте"

Руководитель управления ЖКХ Усинска Евгени Бейков 30 июля последний день придет на свое рабочее место.

Увольняется по собственному желанию. Решение для него было непростым, так он заявил на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом истинных причин не называет. Только благодарит всех за плодотворную работу.

Уроженцу Сыктывкара Бейкову едва исполнился 41 год. У него два высших образования. Начинал свою карьеру с работы геолога и поднялся до главного инженера, а затем и директора одного из предприятий Усинска. В 2019 году неожиданно стал чиновником. Он занял должность, с которой сейчас уходит в никуда.

Говорит, что главная задача сейчас — найти новую работу.

Кстати, Евгени Бейков ведет активную общественную жизнь. Был два года депутатом местного Совета Усинска. Создал и до сих пор руководит Коми республиканским отделением Федерации компьютерного спорта России.

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