В Коми суд отменил смягчение наказания убийце

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Верховный суд Коми отменил смягчение наказания осужденному за убийство, отбывающему наказание в исправительной колонии №49. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 39 летний мужчина сидит за убийство. В 2007 году Мурманский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Срок его заключения должен был закончиться 20 сентября 2023 года. Осужденный уже отсидел срок, по истечении которого не отбытую часть наказания более мягким видом. Суд учел, что мужчина добросовестно относится к труду, получил профессии в колонии, а также положительно относится к воспитательным мероприятиям. Имелись у осужденного и поощрения.

В то же время поведение заключенного было нестабильным. Он нарушал порядок отбывания наказания. За это к нему 10 раз к нему применялись дисциплинарные взыскания. В частности, мужчина четыре раза попадал в штрафной изолятор на сроки от 6 до 13 суток.

Кроме того, осужденный не возместил вреда, причиненный им в результате преступления. Сумма непогашенного ущерба превышает 1,4 миллиона рублей. Более того, против смягчения наказания выступила и потерпевшая.

В итоге Верховный суд Коми отменил постановление Печорского городского суда о смягчении наказания осужденному. Согласно новому решению, мужчина продолжит сидеть в исправительной колонии строгого режима.

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