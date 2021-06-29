В Коми ищут трех девочек из Владимирской области

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми ищут трех детей, пропавших во Владимирской области. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Дети пропали в Покрове еще 25 июня. Волонтеры ищут 14-летнюю Милену, 15-летнюю Анастасию, а также 14-летнюю Оксану.

Рост Милены 160 сантиметров, у нее темно-русые волосы и серые глаза. Школьница была одета в черную толстовку, черные брюки, и кроссовки.

Анастасия ростом 174 сантиметра, у нее темно-русые волосы и карие глаза. На девочке была черная кофта, черные брюки и кроссовки.

Оксана ростом 174 сантиметра, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Девочка была одета в черную толстовку, черные джинсы, а также кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам 8 (960) 720-60-24, 8 (800) 700-54-52 или 112.

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