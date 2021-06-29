В Сыктывкаре перекрывают Малую объездную на несколько месяцев

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Малая объездная в Сыктывкаре будет перекрыта на несколько месяцев, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

До конца октября здесь будут ремонтировать дорогу и делать благоустройство. Поэтому движение перекроют полностью от дома номер 141 по Октябрьскому проспекту до пересечения с автодорогой «подъезд к промышленному узлу «Дырносский» до 29 октября.

Зато потом сыктывкарцы и гости города будут ездить по качественной дороге. На этом участке, по крайней мере.

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